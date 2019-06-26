مساع في الكونغرس لردع ترامب عن الحرب على إيران

2019/06/26 | 09:32

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متابعة :سومر نيوز

أعلن اثنان من أعضاء الكونغرس الأمريكي أنهما اقترحا تعديلا على الميزانية العسكرية لا يسمح للرئيس دونال...

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