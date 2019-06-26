رئيس الجمهورية: نرفض ان يكون العراق مسرحا للعدوان ضد ايران

2019/06/26 | 09:32

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بغداد :سومر نيوز

جدد رئيس لجمهورية برهم صالح ، الاربعاء، رفضه تحويل العراق مسرحا للصراع ضد دول الجوار بضمنهم ايران،...

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