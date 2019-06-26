الحشد الشعبي يخمد حرائق كبيرة غربي نينوى

2019/06/26 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ اندلعت حرائق كبيرة، اليوم الاربعاء، في محاصيل زراعية غربي نينوى، فيما نجحت قوات الحشد الشعبي بإخمادها.وذكر مصدر أمني، ان "قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، من اخماد حرائق كبيرة نشبت في محاصيل زراعية وقرى واقعة بين قضاء سنجار وقضاء البعاج غربي محافظة نينوى، فيما نجحت باجلاء بعض العوائل حفاظا على أرواحهم"،

وأشار المصدر، الى "إستنفار قوات اللواء كافة مقاتليها وآلياتها من اجل اخماد الحرائق، وإجلاء العوائل حفاظاً على ارواحهم من السنة النيران".انتهى/س

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