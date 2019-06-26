الحكمة: الحكيم أكبر من رئاسة تحالف الإصلاح

2019/06/26 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر تيار الحكمة، أن رئيسه السيد عمار الحكيم “أكبر” من رئاسة تحالف الاصلاح والاعمار التي انسحب منها مؤخرا، متهما بعض مكونات التحالف بالبحث عن مغانم.وقال النائب عن التيار ستار الجابري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “السيد عمار الحكيم أكبر من رئاسة تحالف الإصلاح والاعمار”، مبينا أن “الحكمة انسحب من الإصلاح لأن بعض […]

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