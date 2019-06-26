2019/06/26 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الكرخ على اعترافات ثلاثة متهمين قاموا بتهريب شحنة أدوية من الأردن إلى العراق فيما تم ضبط شحنة الأدوية المهربة .وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى ، أن ” شحنة الأدوية التي تم ضبطها عبارة عن 4 عجلات حمل كبيرة (تريلة) كانت محملة بالأدوية جرى تهريبها من الأردن الى العراق بعد إدخالها على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شحنة أدوية مهربة من الأردن إلى العراق النعيم نيوز.

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