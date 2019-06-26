العراق لا يرغب الانخراط بعمل عدائي ضد ايران او غيرها

2019/06/26 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، إن بلده لا يرغب أن يكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة به بما فيها إيران، لافتا إلى ان الحرب يسهل البد...

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