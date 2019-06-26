2019/06/26 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف موقع ترانسفير ماركيت عن القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها مصر حتى 19 تموز المقبل.وجاء المنتخب الجزائري في المرتبة الرابعة أفريقياً بقيمة تسويقية بـ196.6مليون يورو، فيما تصدر المنتخب السنغالي قائمة الأغلى بـ383.8 مليون يورو.ويعتبر المنتخب الجزائري أغلى منتبخب عربي تسويقياً بـ196.6

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بكأس أمم أفريقيا وكالة خطوة برس.

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