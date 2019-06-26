ترامب يرد على اتهامه بالاعتداء جنسيا على صحفية: ليست من النوع الذي أفضله!

2019/06/26 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا مزاعم اعتدائه جنسيا على كاتبة صحفية في التسعينيات من القرن الماضي، قائلا إنها “ليست من النوع الذي أفضله”.وقال ترامب إن إي جين كارول كانت “تكذب تماما” بشأن الاعتداء المزعوم في متجر نيويورك.وقال ترامب لصحيفة ذي هيل: “سأقولها بكل احترام: أولا، هي ليست من

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