2019/06/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة الانبار، الأربعاء، الكشف عن جريمة بشعة في المحافظة، لافتا إلى ان متهما قتل اباه وزوجة ابيه بـ "طبر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن جريمة بشعة في الأنبار.. قتل اباه وزوجة ابيه بـ "طبر") نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن جريمة بشعة في الأنبار.. قتل اباه وزوجة ابيه بـ "طبر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).