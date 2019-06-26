2019/06/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نيكاراغوا أن قواتها المسلحة ألقت القبض أمس الثلاثاء، على 4 رجال يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" تسللوا إلى البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم عراقيان.. نيكاراغوا تعتقل متهمين بمبايعة داعش) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم عراقيان.. نيكاراغوا تعتقل متهمين بمبايعة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).