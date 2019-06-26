الداخلية تنفي وجود اي صفحة أو حساب شخصي باسم الوزير الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي

2019/06/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية وجود اي صفحة أو حساب شخصي باسم وزير الداخلية الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي”.وقالت الوزارة في بيان ” انه لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري على مواقع التواصل الاجتماعي / فيس بوك , تويتر , أنستغرام ، مشيرة الى ان الصفحات التي تحمل […]

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