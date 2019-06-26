2019/06/26 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تحتضن المجموعة الثانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تتخذ اجراءات أمن مشددة استعداداً لبطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تتخذ اجراءات أمن مشددة استعداداً لبطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).