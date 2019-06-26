“يس عراق” تنشر “بالوثائق” اجوبة محافظ ذي قار على اسئلة “الاستجواب” الموجهة اليه

2019/06/26 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق تنشر “يس عراق” ،اليوم الاربعاء، اسئلة استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري واجوبته عليها.

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