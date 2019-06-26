الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً

2019/06/26 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا من نظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي إس) إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان اليوم الثلاثاء.وأطلق القمر الصناعي الجديد على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-3 بي)، حيث أُرسل إلى المدار الأرضي الجغرافي المتزامن المائل.ويعد هذا القمر هو الـ46 من […]

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