صحة بابل تبدأ ترويج معاملات تعيين خريجي الكليات التقنية الطبية الأهلية

2019/06/26 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الأربعاء، عن بدء ترويج معاملات التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية الاهلية.وقال مدير قسم الامور الادارية والمالية والقانونية في صحة بابل مروان هشام عبد العزيز في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة شرعت بترويج معاملات التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية الاهلية ويبلغ عددهم 741 خريجا للاعوام (2010-2018)”.واشار عبد […]

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