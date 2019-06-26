اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس العراق

2019/06/26 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد نهائي كأس العراق بين الزوراء والكهرباء.وقال نائب رئيس اللجنة يحيى كريم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “لجنة المسابقات قررت ان يكون يوم 27 من شهر تموز المقبل موعداً لنهائي كأس العراق”.واوضح كريم، أن “الفريقين الزوراء والكهرباء، سيلعبان المباراة النهائية على ملعب الشعب الدولي”، […]

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