رئيس الجمهورية: العراق يرفض الحرب على ايران

2019/06/26 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

جدد رئيس لجمهورية برهم صالح ، الاربعاء، رفضه تحويل العراق مسرحا للصراع ضد دول الجوار بضمنهم ايران، مشيرا إلى أنه السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا انهاء الحرب.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في حديث متلفز تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاربعاء، ان “العراق لايرغب بأن يكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها بما فيها ايران، لافتا إلى الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا انهائها”.

ورفض العراق في اكثر من موقف على طول مدة الصراع القائم بين طهران وواشطن كل اساليب الحرب على الشعوب بضمنها الة التجويع التي تسخدمها مريكا من خلال فرض اطواق الحصار اخرها على الجمهورية الاسلامية في ايران ، فيما بادر بان ياخذ زمام المبادرة كوسيط لفك عقدة الصراع بين الطرفين.

KKK

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