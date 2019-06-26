نائب : العراق يرفض “صفقة القرن” ولن يساوم على بيع فلسطين

2019/06/26 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

قال النائب عن تحالف سائرون ان العراق سيرفض اي ضغوط من امريكا للتراجع عن موقفه حيال القضية الفلسطينية، فيما عد رفض الحكومة العراقية المشاركة في ورشة المنامة المسماة بـ”صفقة القرن” المتعلقة بالاراضي الفلسطينية بانه موقف “شجاع”.

وقال خزعل في تصريح تابعته “الاتجاه برس،اليوم الاربعاء، إن “الحكومة العراقية لا تساوم على بيع القضية الفلسطينية ولازالت متمسكة بموقفها الرافض من التطبيع مع الكيان الصهيوني”، لافتا إلى إن “رفض العراق للمشاركة في الورشة المسماة بصفقة القرن المتعلقة بالأراضي الفلسطينية تمثل قوة العراق وشجاعته والحفاظ على علاقته العربية”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية سترفض إي ضغوط أمريكية للتراجع عن موقفها من القضية الفلسطينية”، مبينا أن “ضياع فلسطين يعد ضياع للهوية العربية بشكل عام”.

وبين أن “الدول العربية المشاركة في الورشة ستلاقي رفضا شعبيا داخليا كونها تحاول تضييع العرب عبر التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وعمَّ إضرابٌ شاملٌ كافة الأراضي الفلسطينية تزامنًا مع انعقاد ورشة المنامة في البحرين، تعبيرًا عن الرفض الفلسطيني للورشة ولكل مخرجاتها، وتنديدًا بالمشاركة العربية فيها.

KKK

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