محافظ كركوك: لدينا أكثر من 2800 مختطف ومغيب في سجون كردستان منذ 2005 لا نعلم مصيرهم

2019/06/26 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الاتجاه برس

أكد محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، اليوم الأربعاء، ان المحافظة لديها أكثر من 2800 مختطف ومغيب في سجون كردستان منذ 2005 لا نعلم مصيرهم.

وقال الجبوري في حديث لـ”الاتجاه برس”، إنه “لدينا منذ العام 2005 وحتى فرض القانون أكثر من 2800 مختطف ومغيب ومعتقل في سجون إقليم كردستان لا نعلم مصيرهم”، مبينا أن “الكثير من عوائلهم يراجعوننا يوميا وزواجات المعتقلين يسألن ما اذا اصبحن أرامل أو مطلقات”.

وأضاف “اننا استطعنا اطلاق سراح وجبتين من المعتقلين في سجون السليمانية”، مؤكدا “نحن مع تقديم من يثبت ادانته للقضاء ومحاسبته، لكن ما ذنب هؤلاء الذين اقتيدوا على يد الأسايش، الذي هو تشكيل امني مرتبط بالحزبين الكرديين في كردستان”.

وحول الوضع في محافظة كركوك، أوضح الجبوري قائلا “الوضع في المحافظة اليوم آمن ومستقر اذا ما قورن بالسنوات الماضية، حيث هناك اداء مهني للقوات الاتحادية وتعاون كبير من قبل جميع مكونات المحافظة”.

وتابع انه “بأمكان أي شخص ان يزور كركوك ويطلع على وضعها، ولا يوجد لدينا حظر تجوال وحركة المواطنيين بلباسهم وزيهم الشعبي”.

م،أ

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