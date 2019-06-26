2019/06/26 | 09:50

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صالح من لندن: لن نسمح لامريكا باستخدام العراق قاعدة لمهاجمة ايران

العراقسياسة

صالح من لندن: لن نسمح لامريكا باستخدام العراق قاعدة لمهاجمة ايران

الأربعاء 26 يونيو 2019 - 9:40

برهم صالح رئيس الجمهورية

يتبع..

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