انعقاد الاجتماع التحضيري لتأمين بطولة غرب آسيا في كربلاء

2019/06/26 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعقد الاجتماع التحضيري لقيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة لتأمين لبطولة غرب آسيا والتي سوف تستضيفها محافظتي كربلاء واربيل خلال شهر آب المقبل.وقال بيان صادر من قيادة الشرطة تلقت وكالة نون نسخته، بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشات اللواء احمد علي زويني حضر وفد يمثل قيادة الشرطة لتنسيق الجهود مع وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية والدوائر الخدمية بغية استضافة المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا.

واضاف البيان ان قيادة شرطة كربلاء المقدسة ستعمل بشكل مكثف لتوفير الحماية التامة للجماهير والوفود الرياضية والمنتخبات التي ستحضر للمشاركة في البطولة،

هذا وجاء اختيار ملعب كربلاء نتيجة للأمن والاستقرار لهذه المحافظة بجهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والاجهزة الامنية اضافة الى انه واحد من الملاعب التي صممت بطراز عالمي متطور.

هذا وستقام بطولة غرب آسيا في العراق خلال شهر آب المقبل، وسيترأس العراق المجموعة الاولى التي تقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي، فما تخوض منتخبات المجموعة الثانية مبارياتها في ملعب فرانسو حريري باربيل

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