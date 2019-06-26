نائب: المجاملات تقف وراء سكوت البرلمان عن الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري

2019/06/26 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارجع النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الاربعاء، عدم تأدية اليمين الدستوري لبعض النواب الى وجود مجاملات وسكوت عن مطالبتهم باداء اليمين الدستوري داخل البرلمان، لافتاً الى ان عدد حضور النواب في الجلسات المهمة يصل الى 200 نائب فقط.وقال البخاتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البرلمان يفترض به ان يضع فترة محددة لاداء […]

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