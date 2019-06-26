2019/06/26 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار ، اليوم الاربعاء، عن إجرائها كشف دلالة للمتهم المدعو (عماد حميد عبود شهاب) الذي قام بجريمة قتل “شنيعة” لكل من والده وزوجة والده المجني عليها (سهام علي حسين) بواسطة طبر.وذكرت الشرطة في بيان لها ، أنه “تم إلقاء القبض على المتهم (عماد حميد عبود شهاب ) بتاريخ 1/6/2019 حيث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الأنبار ..



جريمة قتل “شنيعة” ضحيتها رجل وزوجته النعيم نيوز.

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