2019/06/26 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن توجيهها إنذار للمتجاوزين في شارع 13 في منطقة بغداد الجديدة لرفع تجاوزاتهم عن الشارع المذكور خلال 72 ساعة فقط.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم توجيه إنذار للمتجاوزين في شارع 13 في منطقة بغداد الجديدة لرفع تجاوزاتهم عن الشارع المذكور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة توجه إنذاراً لمتجاوزين في بغداد الجديدة لرفع تجاوزاتهم خلال 72 ساعة وكالة خطوة برس.

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