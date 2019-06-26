2019/06/26 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تواصل شركات تكنولوجيا أميركية بيع مكونات إلى العملاق الصيني هواوي، رغم حظر فرضه الرئيس دونالد ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، الثلاثاء.وذكر التقرير نقلا عن مصادر لم يسمها أن مصنعي شرائح أميركيين، وآخرين، وجدوا طرقا لمواصلة البيع، ملتفين على العقوبات ببيع سلع مصنعة خارج الولايات المتحدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تتلقى “قبلة الحياة” من شركات أميركية وكالة خطوة برس.

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