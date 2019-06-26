أسعار النفط ترتفع بنحو 2% مع هبوط مخزونات الخام الأميركية

2019/06/26 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _بغداد

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% الأربعاء 26 يونيو إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي شهر، حيث أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات النفط الخام الأميركية قد انخفضت أكثر من المتوقع، ولكن التوترات الجيوسياسية دعمت السوق.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8٪، أي بنحو 1.17 دولار، إلى 66.22 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.09 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.26 دولار، أو 2.2% عن التسوية الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو إلى 474.5 مليون، مقارنةً بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

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