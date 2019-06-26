معهد البترول الأميركي: مخزونات الخام هبطت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات

2019/06/26 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران إلى 474.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.5 مليون برميل.

وذكر معهد البترول أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل.

هذا وانخفضت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 288 ألف برميل.

وبحسب معهد البترول، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 155 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بأن تزيد 522 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 740 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

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