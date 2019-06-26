أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية

2019/06/26 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة أرامكو السعودية في بيان يوم الأربعاء إنها وقعت 12 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بمليارات الدولارات في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.

وتغطي الاتفاقيات، التي وقعتها أرامكو مع شركات من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.

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