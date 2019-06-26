2019/06/26 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الرائد فادي عماد من مديرية المرور العامة، ان عملية تأثيث الشوارع تقع على عاتق امانة بغداد، وفي المحافظات على عاتق مجالس المحافظات، وليس على مديرية المرور العامة.وقال عماد لـ “العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى , ان “مديرية المرور منذ عام 2003 ولحد الان لم تتوقف عن المحاسبة ورصد المخالفات، بهدف تقليل الحوادث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:تم تأهيل الاشارات المرورية في 18 تقاطع في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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