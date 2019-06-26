تياجو سيلفا : ساعتزل مثل زين الدين زيدان

2019/06/26 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صرح تياجو سيلفا مدافع منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه يخطط لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي وهو في قمة مستواه كما حدث مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي.

تياجو سيلفا صاحب 34 عامًا مازال يشارك باستمرار سواء مع منتخب بلاده البرازيل أو مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في موسم 2018 / 2019 (39 مرة)، ويتواجد حاليًا مع السامبا في بطولة كوبا أمريكا، ولعب جميع مباريات السيلساو حتى الآن.وتحدث تياجو سيلفا لمجلة “باريس سان جيرمان” الرسمية قائلاً “آمل أن أتمكن من اتخاذ قرار اعتزالي كرة القدم، قبل أن تتخلى عني ساقي”.وأضاف “لا أريد أن أشعر بالإحراج على أرض الملعب، وأشعر في يوم من الأيام بأنني لست في أفضل حالاتي، ويمر مني الخصوم بكل سهولة”.وتابع “أنا سعيد للغاية لأن حياتي المهنية كانت ناجحة، وأريد أن اعتزل وأنا في القمة”.وأكمل “أنا من المعجبين بالطريقة التي أنهى بها زين الدين زيدان مشواره الكروي، مباشرةً بعد كأس العالم، في مرحلة ما، سيتعين علي أيضًا اتخاذ هذا القرار بالتوقف عن لعب الكرة”.وبسؤاله عن خططته بعد الاعتزال، رد قائلاً “لا أرى نفسي كقائد، أريد التواجد في الملعب، ربما كمدرب أو كمساعد مدرب، سأشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات، وأريد أن أعرف مستويات مدارس كرة القدم المختلفة، سواء الفرنسية أو الهولندية أو الإيطالية، سواء كانت دفاعية أو هجومية، وبالاعتماد على تجربتي كلاعب، آمل أن يساعدني ذلك على أن أكون مدربًا”.انتهى

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