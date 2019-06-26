الأمانة تحذر المتجاوزين في هذه المنطقة وتنذرهم 72 ساعة

2019/06/26 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

انذرت أمانة بغداد، المتجاوزين في احد شوارع بغداد الجديدة 72 ساعة لرفع مخالفاتهم.

وذكرت بيان للامامنة تلقلت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاربعاء،

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