2019/06/26 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكد تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن أكثر من 200 نائب بالبرلمان داعمون لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اكثر من 200 نائب يدعمون عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اكثر من 200 نائب يدعمون عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).