2019/06/26 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف فرع صندوق الاسكان في محافظة ذي قار، الأربعاء، عن ضوابط جديدة لشمول المقترضين بعد رفع سقف القروض الى 40 مليون دينار.وقال مدير الفرع لؤي الشويلي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “صندوق الاسكان التابع لوزارة الاسكان والاعمار الغى شرط تحديد تسلم 60 معاملة فقط للحصول على قرض لبناء دار سكنية خلال كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق إسكان ذي قار يبين ضوابط المشمولين بزيادة القروض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق إسكان ذي قار يبين ضوابط المشمولين بزيادة القروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).