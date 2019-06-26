الكشف عن “قرصان” الجيش الروسي الجديد “كورسار”

2019/06/26 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أزاحت شركة “روستيخ” الروسية للتقنيات العسكرية ستار السرية عن طائرة “كورسار” المسيّرة، والتي قال فيها الخبراء إنها اسم على مسمى، حيث “كورسار” هو القرصان بالعربية.وقال ناطق باسم الشركة إن الدرون يمكن أن يحلق على ارتفاع يزيد عن 5 كيلومترات لمدة 8 ساعات، ما يجعل الأسلحة الخفيفة والوسائل المتحركة العديدة المضادة […]

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