أصغر طفلة حافظة للقرآن الكريم في الإمارات تبلغ ست سنوات

2019/06/26 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الطفلة “ميسم يحيى محمد” البالغة 6 سنوات، من حفظ القرآن الكريم كاملاً تجويداً وتلاوةً لتكون أصغر حافظة للقرآن في الامارات.إذ تقول أم الطلفة “ميسم يحىى محمد”: “إبنتي بدأت حفظ القرآن الكريم في سنتها الثالثة، عبر الحلقات التي تنظمها مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة، في المساجد”.وأضافت، أنها عندما بلغت الثالثة، كانت تحفظ …

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