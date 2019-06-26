2019/06/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امهلت وزارة الاتصالات شركات الانترنيت شهرا لتحسين خدمة الانترنيت مع وضعها استمارات لتقييم العمل بعد ان اعلنت خفض الخدمة بنسبة 25 %.وقال وزير الاتصالات نعيم ثجيل لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن ” الوزارة وبعد اعلانها تخفيض سعر الانترنت بنسبة 25 % , لدعم الشركات بتعديل جودة الخدمة للمواطنين , حددت مدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تمهل شركات الانترنيت شهرا لتحسين الخدمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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