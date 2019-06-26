2019/06/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء الأمريكيون مواصفات إيجابية غير متوقعة للمواد، التي تحتويها إسفنجات الجلي المستخدمة في المطابخ، قد تصبح بديلا لدواء هام.وذكرت صحيفة Science Daily، أن باحثي العلوم الجزيئية من معهد نيويورك للتكنولوجيا فحصوا عينات من إسفنج المطابخ تحت المجهر ودحضوا الاعتقادات السابقة فيما يتعلق باحتواء إسفنج المطابخ على الميكروبات المسببة للأمراض فقط.وأكد الباحثون أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد علاجية مذهلة لإسفنجات الجلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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