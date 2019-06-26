العراق يبحث مع الأمم المتحدة محاكمة سجناء “داعش” المحتجزين بسوريا

2019/06/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن العراق يجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان يمكنه محاكمة مقاتلي “داعش” الأجانب المحتجزين حاليا في سوريا ولم يرتكبوا جرائم في العراق.وسئل عبد المهدي إن كان العراق سيبحث محاكمتهم، قال للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن حكومته تدرس الفكرة وعرضت بعضا مما توصلت إليه على […]

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