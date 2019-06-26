إردوغان قبل لقاء ترامب: “لن نتراجع” عن صفقة الصواريخ الروسية

2019/06/26 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستتسلم منظومة صواريخ “إس-400” الدفاعية الروسية في تموز/يوليو، المقبل في إطار صفقة أثارت حفيظة واشنطن.وقال إردوغان في خطاب متلفز يسبق لقاء مرتقبًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان إن “مسألة منظومة إس-400 مرتبطة مباشرة بسيادتنا ولن نتراجع عنها”.[…]

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