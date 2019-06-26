مقتل جنديين أمريكيين بأفغانستان خلال زيارة بومبيو لكابول

2019/06/26 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، عن مقتل اثنين من جنود في أفغانستان، بحسب إعلام محلي.جاء ذلك خلال زيارة سريعة أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى العاصمة الأفغانية، كابول في إطار جولة آسيوية.ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الجيش قوله إن اثنين من جنوده قتلا الأربعاء، في أفغانستان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.[…]

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