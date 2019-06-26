2019/06/26 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، انذار المتجاوزين في احد شوارع بغداد الجديدة 72 ساعة ل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انذار المتجاوزين في احد شوارع بغداد الجديدة 72 ساعة لرفع مخالفاتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انذار المتجاوزين في احد شوارع بغداد الجديدة 72 ساعة لرفع مخالفاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).