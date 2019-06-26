ظريف: بولتون يعد “مؤامرة” لشن حرب على إيران

2019/06/26 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بالتآمر لشن حرب على إيران.وكتب ظريف على تويتر قائلا “هل تريدون معرفة لماذا يبدو الأشخاص الذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية مهتمين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)” ، […]

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