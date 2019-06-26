التربية تستبعد تطبيق نظام التطبيقي والاحيائي خلال السنة الدراسية القادمة

2019/06/26 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، ان الغاء نظام التطبيقي والاحيائي لا يمكن تطبيقه خلال السنة الدراسية المقبلة على الرغم من تصويت مجلس النواب العراقي على الغاءه .ونقل بيان لمكتبه الاعلامي عن السهيل امس الثلاثاء، قوله، "تم النقاش مع لجنة التربية والتعليم النيابية حول الغاء نظام التطبيقي والاحيائي في الدراسة الاعدادية، وأكدنا بان نظام التطبيقي والاحيائي لا يمكن الغاءه خلال السنة الدراسية القادمة ، على الرغم من تصويت مجلس النواب على الغاءه ".

واضاف السهيل، ان "قرار مجلس النواب غير كاف ِويحتاج الى تصويت مجلس الوزراء ايضاً وسيتم عمل دراسة حول الموضوع بكل جوانبه والامور المترتبة على الغاءه".

وتابع، ان "صعوبة المنهج العلمي في بعض المراحل مشخص ، ولكن لا يمكن الرجوع بالجانب العلمي للمنهاج الدراسي الى الجانب الخدمي المتردي ، وانما بحاجة الى الارتقاء بالجانب الخدمي لكي يتوازى مع المنهاج".



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