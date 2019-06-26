انسجام الغراوي: سنمنع بالتعاون مع القوات الأمنية دخول اي كابسة محملة بالنفايات الى منطقة المعامل

2019/06/26 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين، انسجام الغراوي، ان الوضع الصحي لكبار السن والأطفال في منطقة المعامل يسوء يوماً بعد آخر.

وقالت الغراوي في بيان، " سنمنع بالتعاون مع القوات الأمنية دخول اي كابسة محملة بالنفايات الى منطقة المعامل".

وأضافت النائبة عن كتلة الحكمة المعارضة ان" الوضع الصحي لكبار السن والأطفال يسوء يوماً بعد آخر، وسأتصدى لكل من يسعى لمنفعته الشخصية على حساب عوائلنا المظلومة في هذه المناطق".

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