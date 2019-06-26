امانة بغداد تنذرمتجاوزين في بغداد الجديدة 72 ساعة لرفع تجاوزاتهم

2019/06/26 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن انذار متجاوزين في شارع 13 بمنطقة بغداد الجديدة، شرقي بغداد، 72 ساعة لرفع تجاوزاتهم.

وذكر بيان للأمانة ان "الامانة انذرت المتجاوزين في شارع 13 في بغداد الجديدة لرفع تجاوزاتهم عن الشارع المذكور خلال 72 ساعة فقط"، مؤكداً انه "بخلافه ستقوم دائرة بلدية بغداد الجديدة بإزالتها ورفعها بالكامل".

وأشاف البيان ان "بلدية بغداد الجديدة تقوم في الفترة الاخيرة بحملات مكثفة لإزالة التجاوزات خصوصا تلك التي سببت أضراراً وتشويها للمنظر العام والتي استغلت الارصفة والشوارع لإنشاء أسواق ومحال متجاوزة".

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