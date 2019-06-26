2019/06/26 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكد النائب السابق احمد العباسي، ان ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة أمر مخالف للدستور.وقال العباسي في حديث متلفز لـ”قناة العراقية” واطلع “المركز الخبري الوطني NNC” عليه إن “الادارة بالوكالة مخالفة للدستور”.واضاف “بعض الكتل السياسية تدعوا الى زج دماء جديدة في الدرجات الخاصة”.وبين ان “الدرجات الخاصة مناصب دولة وليست […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب سابق: إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة امر مخالف للدستور المركز الخبري الوطني.

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