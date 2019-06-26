مقتل 7 ضباط امن مصريين بهجوم مسلح على نقاط للتفتيش شمال سيناء

2019/06/26 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاربعاء، بمقتل 7 رجال أمن مصريين في هجوم متزامن شنه مسلحون على 3 نقاط تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 7 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين.

وذكرت الوسائل في اخبار عاجلة، ان" قوات الأمن المصرية وبعد نجاحها في إحباط الهجوم الإرهابي، فرضت طوقا أمنيا على المنطقة ومشطتها بحثا عن مسلحين اختبأوا في المنطقة".واضافت، ان" مقتل النقيب مصطفى محمد عثمان من قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية المصرية خلال تصديه لانتحاري حاول تفجير نفسه في ارتكاز وكمين أمني بوسط مدينة ‎العريش بشمال ‎سيناء".واشارت الى ان" الكمائن العسكرية المستهدفة، هي كمين سد الوادي، وكمين المعهد وكمين الموقف القديم.انتهى..م.م

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