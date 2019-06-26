بسبب تدخلاته.. الأتحاد الدولي للسباحة يحذر وزير الشباب والرياضة

2019/06/26 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعث الاتحاد الدولي للسباحة، رسالة الى وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بخصوص وجود تدخلات في استقلالية الاتحاد العراقي للسباحة.وجاء في نص الرسالة: ” “الى الوزارة العراقية..كوننا الاتحاد الدولي للسباحة نود اعلامكم بانه على جميع الاتحادات الوطنية ان تكون وضعيتها متوافقة مع احكام دستور الاتحاد الدولي: المادة 8،2،6: على جميع الاعضاء ان يديرو […]

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