2019/06/26 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي العالم اليوم الذكرى العاشرة لوفاة “ملك البوب” مايكل جاكسون، الذي ما يزال محافظا على مجده، رغم ادعاءات العنف الجنسي ضد الأطفال التي شوهت سمعته طوال الفترة الماضية.وعندما توفي جاكسون، كانت عائلته تشعر بالقلق الشديد على جثته، ما دفعهم لاتخاذ قرار بوضع نعشه في الخرسانة.ودُفن جاكسون مرتديا زيا كاملا من أزياء الصعود على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السبب الحقيقي لدفن مايكل جاكسون في تابوت ذهبي وسط كتلة من الخرسانة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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