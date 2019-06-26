2019/06/26 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة الانبار القبض على متهم قام بقتل والده وزوجة والده بواسطة طبر.وقال بيان لقيادة عمليات الانبار ” ان مفارز مديرية مكافحة الاجرام في الانبار القت القبض على المتهم (عماد حميد عبود شهاب ،بعد حصول حادث قتل في مدينة الصقلاوية (منطقة الزغاريت) “.واوضح ” ان عملية القبض جاءت بعد ان حامت الشبهات حول […]

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